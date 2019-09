,,The next Generation", hieß es am vergangenen Mittwoch bei der Kader-Bekanntgabe auf der offiziellen Twitter-Seite des DFB. Die Fans werden sich an viele neue Namen gewöhnen müssen. Allein bei den Torhütern ist mit Eike Bansen (SV Zulte-Waregem) ein neuer Youngster am Start. Zweiter Auslandsprofi ist Julian Chabot von Sampdoria Genua. ,,Wir stehen vor einem kompletten Neuanfang", sagte Kuntz, ,,ich bin auf die vielen neuen Spieler gespannt und hoffe, sie können eine vergleichbare Entwicklung nehmen wie ihre Vorgänger in der U21. Unser Ziel ist die Qualifikation für die EM 2021 in Ungarn und Slowenien sowie die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler." Dazu ist die Partie gegen Griechenlands U21, die erstmals im TV-Sender ProSieben Maxx zu sehen ist, sicherlich eine gute Gelegenheit.