Beste Offensive, maximale Punkt-Ausbeute - die deutsche U21 schwimmt schon vor der Partie Deutschland gegen Österreich am Sonntag (21 Uhr) in Udine auf einer Welle des Erfolges und will natürlich am 30. Juni wieder nach Udine, zum großen Finale.

Für die Österreicher gilt in diesem Duell mit dem Nachbarn aus Deutschland das Motto ,,Verlieren verboten!" Will sich der ÖFB-Nachwuchs noch für das Halbfinale und somit für Olympia 2020 in Tokio qualifizieren, braucht man einen Sieg. Österreich startete mit einem 2:0 gegen Serbien überraschend gut ins Turnier, verlor dann aber 1:3 gegen Dänemark. Mit Kevin Danso (FC Augsburg), Stefan Posch, Christoph Baumgartner (beide TSG Hoffenheim), Marco Friedl (Werder Bremen) und Philipp Lienhart (SC Freiburg) stehen gleich fünf Bundesliga-Profis im Aufgebot. Die von Stefan Kuntz (56) trainierte deutsche Mannschaft hat mit dem 3:1 gegen den dänischen Fußball-Nachwuchs einen perfekten Start erwischt und nutzte diese Wucht auch beim 6:1 gegen Serbien. Die Folge: Schon ein Unentschieden reicht Deutschland für die Halbfinal-Teilnahme und damit für Tokio 2020 aus.

Die Bilanz gegen das ÖFB-U21-Team spricht klar für Deutschland: Acht Spiele gab es bislang, sieben davon gewann die deutsche U21-Nationalmannschaft, ein Mal trennte man sich unentschieden. Knifflig würde es nur bei einer Niederlage und einem Sieg Dänemark gegen Serbien im Parallelspiel. Fiele eine Pleite gegen Österreich mit nur einem Gegentreffer aus, wäre Deutschland allerdings auch mit einer Niederlage im Halbfinale. Komplett raus ist man dann, wenn man gegen Österreich verliert, Dänemark nicht gegen Serbien gewinnt und Deutschland nicht bester Gruppenzweiter ist. Solche Rechenspiele verbieten sich für Stefan Kuntz, er setzt auf den dritten Vorrundensieg.

,,Wir beschäftigen uns mit diesen Tiefen des Modus nicht so richtig", erklärte der Europameister-Trainer von 2017 auf der offiziellen Pressekonferenz am Samstag in Udine, ,,weil wir es selbst in der Hand haben - und das ist die beste Ausgangsposition, die man haben kann. ,,Wir wollen es selbst entscheiden und die Leistung aus dem Serbien-Spiel noch einmal toppen", verspricht Verteidiger Timo Baumgartl vom VfB Stuttgart.

Wie sehe ich die U21-EM Deutschland gegen Österreich live im TV?

Die U21-EM in Italien und San Marino ist vom 16. bis 30. Juni 2019 komplett im Free-TV zu sehen. Die Sender ARD, ZDF und SPORT 1 teilen sich die Spiele auf, wobei SPORT 1 die Partien ohne deutsche Beteiligung zeigt, darunter auch das letzte Spiel der Deutschlandgruppe, Dänemark gegen Serbien, ab 21 Uhr. Diese Partie ist auch im ZDF-Stream mit Gari Paubandt als Reporter zu sehen. Die Begegnung Deutschland gegen Österreich gibt es am Sonntag ab 21 Uhr im ZDF. Reporter ist Oliver Schmidt: Experte neben Moderator Jochen Breyer: Maximilian Arnold.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt Deutschland gegen Österreich bei der U21-EM auch im kostenlosen Live-Stream auf der eigenen Homepage.

