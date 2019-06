U21-EM: Aufstellung fix - So spielt Deutschland gegen Serbien

Deutschland peilt bei der U21-EM den zweiten Erfolg im zweiten Gruppenspiel an. Mit einem weiteren Sieg kann die Mannschaft einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Doch gegen den Gegner Serbien muss die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz besonders auf den ehemaligen Frankfurt-Stürmer Luka Jovic achten, dessen Wechsel zu Real Madrid kürzlich als perfekt gemeldet wurde. Diese Startelf bietet der deutsche Coach auf:

Deutschland-Aufstellung gegen Serbien: Amiri wieder nicht in der Startelf

Kuntz ändert seine Startelf auf einer Position. Im defensiven Mittelfeld läuft Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach in der Partie am Donnerstagabend in Triest für den Berliner Arne Maier auf. Auf der linken Offensivseite spielt erneut Marco Richter, der im Auftaktspiel gegen Dänemark zwei Tore erzielt und eins vorbereitet hatte. Der Hoffenheimer Nadiem Amiri, der zuletzt nach seiner Fußverletzung nur eingewechselt worden war, steht wieder nicht in der Startelf.