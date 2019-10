Deutsche U21 verpasst Revanche gegen Spanien - Remis im ersten Duell nach verlorenem EM-Finale

Es war eine kleine Überraschung, dass Deutschland nur wenige Monate nach dem verlorenen Finale bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino in einem Freundschaftsspiel erneut auf Spanien treffen sollte. Vor der Partie am Donnerstagabend in Cordoba erklärte der Bundestrainer die Beweggründe folgendermaßen: "Wir haben Spanien bewusst relativ früh als Gegner ausgewählt, um den Jungs zu zeigen, wie hoch die Messlatte in Europa liegt."