U21-Co-Trainer Daniel Niedzkowski spricht über Kuntz-Abschied: "Stefan als Person vermissen wir"

Der frühere U21-Erfolgstrainer Stefan Kuntz fehlt seinem alten Team nach Ansicht von Co-Trainer Daniel Niedzkowski vor allem als Mensch. „Stefan als Person vermissen wir auf jeden Fall, aber nicht so, dass wir jetzt hier stehen würden und nicht wüssten, was wir machen sollen“, sagte der 44-Jährige in Szeged, wo die deutschen U21-Fußballer am Dienstag (17.30 Uhr, ProSieben Maxx) in der EM-Qualifikation auf Ungarn treffen. „Stefan hat uns viel mitgeben können, was seine Lebenserfahrung betrifft“, sagte Niedzkowski.

Anzeige