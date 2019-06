U21-EM: Aufstellung fix - So spielt Deutschland im Halbfinale gegen Rumänien

Deutschlands U21-Fußballer sind bereit für das erste K.o.-Duell. Mit Teamgeist und Mentalität will die Mannschaft von Stefan Kuntz das Überraschungsteam Rumänien aus dem Turnier werfen und das dritte Finale bei einer U21-EM mit deutscher Beteiligung perfekt machen. „Das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe“, sagte Kuntz vor dem Halbfinale am Donnerstag (18.00 Uhr) in Bologna. „Man bekommt nicht so oft so ein Spiel, wo die Spieler dran wachsen und sich entwickeln können.“