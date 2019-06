U21-EM: Ohne Richter und Neuhaus - So spielt Deutschland im Finale gegen Spanien

Aufstellung fix: So spielt Deutschland im U21-EM-Finale gegen Spanien

Kuntz erwartet spielstarken Gegner

Wie schon vor zwei Jahren heißt der deutsche Endspiel-Gegner Spanien , damals gewann die DFB-Elf mit 1:0. "Das bedeutet nichts für den Ausgang des Spiels", sagte Kuntz, der einen spielstarken Gegner erwartet . Die Iberer könnten mit ihrem fünften Titel mit Rekordsieger Italien gleichziehen. Aber: "Die Spanier müssen sich auch Gedanken machen, wie sie unser Offensivspiel stoppen wollen", so Kuntz.

Klostermann über Finale: "Etwas Besonderes"

Eine Finale sei immer "etwas Besonderes", sagte Außenverteidiger Klostermann. "Wir werden alle überaus heiß sein auf das Spiel und alles reinwerfen, was wir haben." Der Profi von RB Leipzig hatte 2016 mit der deutschen Auswahl das Olympia-Finale von Rio verloren. "Ich weiß, dass es extrem bitter sein kann, wenn man in einem großen Turnier so weit kommt und es dann kurz vor der Ziellinie nicht schafft", sagte er. "Deswegen wird das eine große Herausforderung."