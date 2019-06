Gänsehautfeeling bei der U21: Motivationsvortrag und Football-Training mit Coach Esume

Stefan Kuntz ist dafür bekannt, dass er sich gern etwas besonderes für seine Mannschaft einfallen lässt. „Wir haben uns überlegt, mit was und mit wem können wir unsere Spieler positiv überraschen“, sagte der Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Im Trainingslager in Südtirol kam diese Rolle nun Patrick Esume zu, ehemaliger American-Football-Spieler und mittlerweile Trainer, sowie Moderator. Am Mittwochabend hielt er erst einen Motivationsvortrag vor der Mannschaft, am Donnerstagmorgen leitete er dann die morgendliche Trainingseinheit.

Kuntz zeigte sich vor allem angetan von seiner amerikanisch geprägten Ansprache: „Da sind so viele gute Messages drin. Das kannst du als Fußball-Trainer gar nicht herüberbringen.“ Auch bei den Nationalspielern kam der Auftritt gut an. „Die saßen da...“, berichtete der 56-Jährige, „der Vortrag ging 45 Minuten und wir hatten 46 Minuten Gänsehaut.“

So bereitet sich die deutsche U21 auf die EM in Italien und San Marino vor

Am Donnerstag übernahm „Coach Esume“, wie er genannt wird, auch das Kommando auf dem Trainingsplatz, um „uns zu zeigen wird, wie schwer Football ist – und wie einfach Fußball“, so Kuntz schmunzelnd. Die Trainingsutensilien wurden kurzerhand vom Football-Klub aus Innsbruck besorgt. Eingegrooved wurde sich mit ein paar lockeren Wurf und Fang-Übungen des ovalen Spielgeräts. Besonders grifffest waren dabei vor allem die drei Torhüter Alexander Nübel, Florian Müller und Markus Schubert.

Sonderlob für Dahoud

Ein Spieler holte sich im Anschluss der Einheit sogar ein Sonderlob von „Coach Esume“ ab: Mo Dahoud. „Er hat ein Talent, Football zu spielen – obwohl er nicht der Größte ist.“ Auch Felix Uduokhai hatte in Eduard Löwen einen fähigen Teamkollegen ausgemacht: „Der hat über den halben Platz geworfen.“ Footballer Esume war jedenfalls „überrascht, wie gut sich die Jungs angestellt haben“. Dass hingegen bei Trainer Kuntz, der sich ebenfalls an der Einheit beteiligte, noch etwas Luft nach oben war, sah dieser nicht so eng: „Das war definitiv so. Aber meine Oma hat immer gesagt: Was man im Leben nicht braucht, muss man auch nicht ausprobieren...“