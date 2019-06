U21-EM: Dänemark schlägt Österreich durch Maehle-Doppelpack - ÖFB nun unter Druck

Österreichs U21-Fußballer haben drei Tage vor dem EM-Duell mit Deutschland ihre erste Vorrunden-Niederlage kassiert. Der EM-Debütant unterlag am Donnerstagabend in Udine mit 1:3 (0:1) gegen Dänemark. Beide Mannschaften haben in der Gruppe B damit jeweils drei Punkte auf dem Konto. Die deutsche Auswahl könnte am Abend (21.00 Uhr/ARD) mit einem Sieg im zweiten EM-Spiel gegen Serbien in Triest ihr Punktekonto auf sechs erhöhen.