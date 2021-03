U21-EM: Dänemark wird deutscher Gegner im Viertelfinale – Kroatien schockt England

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale auf Dänemark. Am abschließenden Tag der Vorrunde setzten sich die Dänen um den von Hoffenheim an Anderlecht ausgeliehenen Jacob Bruun Larsen als Gruppensieger in der Gruppe C durch. Ein 3:0-Sieg gegen Russland reichte, um Frankreich auf Platz zwei zu verweisen. Die Franzosen gewannen zum Abschluss gegen Island ihr zweites Vorrunden-Spiel, das direkte Duell gegen Dänemark ging zum EM-Auftakt mit 0:1 verloren. Das vermeintlich schwerere Los – die mit zahlreichen Stars gespickte französische U21 – bleibt dem deutschen Team von Stefan Kuntz damit erspart, wenn das Turnier Ende Mai fortgesetzt wird. Anzeige

Beendet ist das Turnier indes schon nach der Vorrunde für Titel-Favorit England. Die "Young Lions" von Trainer Aidy Boothroyd gewannen zwar nach zuletzt zwei Pleiten in Folge ihr abschließendes Spiel gegen Kroatien mit 2:1, wurden aber trotzdem Letzter in der Gruppe D - weil der Dreiervergleich mit den punktgleichen Kroaten und Schweizern verloren ging. Stattdessen setzte sich die kroatische Elf als Gruppenzweiter durch. Der Last-Minute-Treffer zum 1:2 durch Domagoj Bradaric in der Nachspielzeit gegen England bedeutete das Viertelfinal-Ticket. Als Gruppensieger durchgesetzt hat sich in der Gruppe Portugal, das mit 3:0 gegen die Schweiz gewann.