U21-EM: Reporter-Sieg im Tischtennis-Doppel gegen die Eggestein-Brüder

Als es darum ging, wer im Mannschaftshotel der deutschen U21 ein Doppelzimmer bezieht, war ein Pärchen natürlich schnell gefunden: Maximilian und Johannes Eggestein, die beiden Brüder, die nicht nur in Bremen, wo sie zusammen für den SV Werder auflaufen, nebeneinander wohnen, sondern sich auch während der EM in Italien und San Marino möglichst in der Nähe des anderen aufhalten. Auch am Dienstagnachmittag machten sie gemeinsame Sache, als sie sich gegen Journalisten an der Tischtennis-Platte versuchten.

Schon in noch jüngeren Jahren sind sie meistens im Keller verschwunden, um sich bei solchen Spielchen auszutoben. „Unser Opa hatte den zu einem Spielkeller umfunktioniert, natürlich mit Zustimmung unserer Eltern“, erklärt Johannes Eggestein bei Sky. Gekickt wurde auf einem ausgelegten Teppich. „Und eine Tischtennisplatte und einen Tischkicker gab es auch. Es hat sich so angesammelt über die Jahre, da gab es immer mal wieder was zu Weihnachten“, so Johannes, der von allen nur „Jojo“ gerufen wird, weiter.