Vor dem Auftakt: Das wurde aus den deutschen Europameistern von 2017

717 Tage ist es her, dass die deutsche U21-Nationalmannschaft in Krakau das Europameisterschaftsfinale 2017 gegen Spanien mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Mitchell Weiser köpfte die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz zum zweiten Titelgewinn nach 2009 unter Vorgänger Horst Hrubesch mit den späteren Weltmeister Manuel Neuer, Mesut Özil & Co..

Wenn das deutsche Team am Montagabend gegen Dänemark als Titelverteidiger in die EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) startet, stehen immer noch vier Spieler (Mo Dahoud, Nadiem Amiri, Levin Öztunali, Waldemar Anton) aus dem Kader von vor zwei Jahren im aktuellen Aufgebot. Doch was ist aus den anderen Europameistern geworden?