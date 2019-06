U21-EM: Das sind Deutschlands mögliche Gegner im Halbfinale

Das nächste Etappenziel steht für die DFB-Auswahl mit dem EM-Halbfinale am Donnerstag auf dem Weg zur Titelverteidigung an. Doch wie lauten die möglichen Gegner? Italien, Frankreich und Rumänien! Gegen wen es geht, steht erst nach den letzten Gruppenspielen am Montagabend fest. "Wie meine Oma sagt - was du nicht ändern kannst, darüber brauchst du nicht zu meckern. Warten wir mal ab, was rauskommt", sagte U21-Trainer Stefan Kuntz.