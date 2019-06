Rechenspiele: So kommt Deutschland bei der U21-EM ins Halbfinale

Vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Österreich am Sonntagabend führt Deutschland die Gruppe B der U21-Europameisterschaft mit sechs Punkten aus zwei Spielen an. Dahinter folgen Österreich und Dänemark mit je drei Zählern. Da nur die Gruppensieger sowie der beste der drei Zweiten weiterkommen, hat Deutschland den Halbfinal-Einzug und damit die Qualifikation für Olympia 2020 noch nicht sicher. Auch das Geschehen in den anderen Gruppen könnte noch wichtig werden. Die möglichen Szenarien vor dem letzten deutschen Vorrundenspiel am Sonntag im Überblick.