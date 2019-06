Bericht: Diese vier Spieler streicht Stefan Kuntz aus dem Deutschland-Kader der U21-EM

So wurden laut Informationen des Blattes die beiden Abwehrspieler Jordan Torunarigha und Lukas Klünter (beide Hertha BSC) sowie die Offensivspieler Janni Serra (Holstein Kiel) und Cedric Teuchert (Schalke 04) von Nationaltrainer Stefan Kuntz für die U21-EM aussortiert. Bis spätestens 23:59 Uhr musste der vollständige 23er-Kader bei der UEFA theoretisch gemeldet sein, am Freitagmorgen wird es die offizielle Bekanntgabe der gestrichenen Spieler seitens des DFB geben.

Ohne Torunarigha, Klünter, Serra und Teuchert: Das könnte der offizielle U21-EM-Kader sein!

U21: Laut Bericht nicht gestrichen - Arne Maier und Nadiem Amiri rechtzeitig fit geworden

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht als Titelverteidiger in das Turnier. Kuntz wollte bei seiner Entscheidung auf keinen Eindruck verzichten. Er wartete die Trainingseinheit am frühen Donnerstagabend (17.30 Uhr) im Trainingslager in Südtirol ab, um die Streichkandidaten auszuwählen. 27 Spieler standen im vorläufigen deutschen Kader, 25 Spieler sind mit ins Camp nach Natz gereist, Kapitän Jonathan Tah und dessen Stellvertreter Lukas Klostermann weilen bei der A-Nationalmannschaft und stoßen bei der Turnieranreise am 14. Juni zum Team.