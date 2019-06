Österreich-Trainer Gregoritsch vor U21-Duell: Darum profitieren wir von der Arbeit der Deutschen

Werner Gregoritsch (61): Riesig. Seit acht Jahren trainiere ich diese Mannschaft, in der Qualifikation sind wir dreimal Zweiter geworden. Dass wir es jetzt endlich geschafft haben, ist eine Benchmark im österreichischen Fußball. Bislang war es ja so, dass die U21 kaum wahrgenommen wurde, weil die Spiele des A-Teams meistens zur gleichen Zeit sind. Jetzt bei der EM steht sie im Vordergrund.

Wenn man hört, wie sich einige Spieler, die schon beim A-Team dabei waren, auf die U21-EM gefreut haben, ist das außergewöhnlich. Sonst kommt es ja schon mal vor, dass die dann gar nicht mehr runter in die U21 wollen. Wir wollen mutigen Fußball spielen.

Die meisten Legionäre in der Bundesliga kommen aus Österreich. Das heißt, wir haben sehr viele Beziehungspunkte mit deutschen Mannschaften. Für mich ist das auch ein gewisser Anreiz. Ich kenne den Stefan Kuntz recht gut mittlerweile und sein Co-Trainer Toni Di Salvo war mein Spieler in Kapfenberg.

Wirft man in Österreich ein besonderes Auge auf den deutschen Fußball?

Er ist in Italien zwar auch mit dabei, die restliche Familie Gregoritsch macht eine Woche Urlaub im Raum Udine. Aber nein, dafür haben wir unsere Videoanalysten. (lacht) Und wenn ich ehrlich bin, habe ich seit 1974 – da war ich 16 – den Kicker abonniert. Das heißt, ich lese seit über 40 Jahren die deutsche Fußball-Zeitung. Aber ich verfolge die Bundesliga schon noch intensiver, seitdem Michael vor acht Jahren nach Deutschland gewechselt ist.

Ist das der logische Schritt für österreichische Talente?

Es hat ja noch nie so viel Spieler gegeben, die aus unseren Akademien mit 15 oder 16 nach Deutschland gehen. Das ist die Bestätigung, dass unsere Arbeit Früchte trägt – und die Bundesliga ist dann immer der erste Ansprechpartner aufgrund der Sprache und der Professionalität. Und wir profitieren ja auch von der Arbeit der deutschen Vereine. Es ist ja nicht nur Michael, den ich später bei der U21 wieder trainiert habe, nachdem er unter mir mit 15 sein erstes Profitor in Österreich geschossen hat. Fast alle in der Bundesliga erfolgreichen Österreicher habe ich erlebt, ob das Grillitsch war, Kainz oder Hinteregger.