Endspiel um EM-Ticket gegen Wales: Auf diese fünf deutschen U21-Nationalspieler kommt es an

Mit einem Sieg am Dienstag (18.15 Uhr, ProSieben MAXX) in Braunschweig würde sich die deutsche Mannschaft für das Turnier mit zwei Etappen im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn sicher qualifizieren. Ein Unentschieden oder sogar eine Niederlage könnten auch reichen.

Die deutsche Mannschaft geht die Partie als Tabellenführer an, mit 15 Punkten steht sie auch im Vergleich zu den Gruppenzweiten anderer Gruppen blendend da. Die neun Gruppenersten und die fünf besten Zweiten qualifizieren sich für die Endrunde, die mit der Vorrunde vom 24. bis 31. März beginnt und mit der Finalrunde vom 31. Mai bis 6. Juni endet.

Nach gleich sechs Debüts beim Remis gegen die Slowenen als letzter Casting-Chance für das EM-Turnier setzt Kuntz gegen Wales wieder auf seine Top-Formation. Einige Spieler sollte man dabei bereits auf dem Schirm haben, auch mit Blick auf die A-Nationalmannschaft – wie die Personalie Ridle Baku gerade erst gezeigt hat, der nach seinem A-Debüt nun für das Wales-Spiel wieder zurück zur Kuntz-Elf gestoßen ist. Der SPORTBUZZER stellt weitere fünf deutsche U21-Nationalspieler to watch vor.

Arne Maier: Im vergangenen Jahr reiste der Hertha-Profi als jüngster Spieler mit zur U21-EM in Italien und San Marino. Trainer Kuntz hält große Stücke auf den Mittelfeldspieler, der 2016 (Bronze, U17) und 2018 (Silber, U19) mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet wurde. Weil er in Berlin jedoch nicht ausreichend Spielpraxis bekam, ließ sich der 21-Jährige vor der Saison zu Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld transferieren. Bislang ist er dort jedoch noch nicht richtig angekommen – weswegen auch Kuntz über seinen Kapitän sagt: "Natürlich hat er sein altes Leistungsvermögen noch nicht wieder erreicht. Er hatte immer wieder mit Verletzungen auch zum falschen Moment zu tun", so der U21-Coach, der ihm beim DFB jedoch Selbstvertrauen vermitteln will: "Dafür sind wir da, um ihn dabei zu unterstützen." Mit einem Marktwert von 13,5 Millionen Euro ist Maier der wertvollste U21-Nationalspieler.

Niklas Dorsch: In der vergangenen Saison gehörte der in der Jugend des FC Bayern ausgebildete Mittelfeldspieler zu den Ausnahmeerscheinungen der 2. Bundesliga. Mit Überraschungsteam 1. FC Heidenheim scheiterte er erst in der Relegation am Bundesliga-Aufstieg – und damit der großen Sensation. Wechselte im Sommer dann zum belgischen Topklub KAA Gent, mit dem er in der Europa League spielt. Auch wenn sein Verein in der Liga aktuell nur auf Platz zwölf steht und schon zweimal den Trainer gewechselt hat, ist der 22-Jährige Stammspieler in der Mittelfeldzentrale – und erzielte in elf Spielen sogar bereits drei Treffer.

Florian Wirtz: Der gerade mal 17-Jährige von Bayer Leverkusen ist aktuell das größte Talent im deutschen Profifußballl. 13 Mal kam er bereits in der Bundesliga zum Einsatz, in fünf von sechs Spielen in dieser Saison stand er beim Champions-League-Aspiranten sogar in der Startelf – drei Assists konnte er dabei beisteuern. Interview-Anfragen weist der Klub noch zurück, mit der Bitte um Verständnis, weil Wirtz noch zu jung für den Medienrummel sei. Kuntz sagt über den offensiven Mittelspieler: "Wir sind sehr froh, dass wir ein so großes Talent bei uns haben, weil er Dinge mitbringt, die wir in unserem Kader nicht so abgedeckt haben."