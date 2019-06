Waldschmidt, Tah & Co.: So stehen die Chancen der deutschen U21-Stars bei Joachim Löw

Am Sonntag hat die deutsche U21-Nationalmannschaft erstmals in der DFB-Historie die Gelegenheit, den EM-Titel zu verteidigen. Auch Bundestrainer Joachim Löw kommt zum Finale gegen Spanien (20.45 Uhr/live in der ARD) und sagt: „An so manchem Spieler werden wir bestimmt auch über die U21 hinaus noch unsere Freude haben.“ Wer sind die möglichen Kandidaten, die bereits bei der EM 2020 in seinem Kader stehen könnten?