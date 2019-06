Die Hitze, ein Motivationsvideo vom A-Team und der Starfriseur: U21 fiebert dem EM-Start entgegen

„Um die Qualität der Spaghetti um den Rotwein müssen wir uns keine Gedanken machen“, das hatte Stefan Kuntz bis Samstagmittag bereits feststellen können. Tags zuvor hatte die deutsche U21-Nationalmannschaft ihr Teamhotel im italienischen Fagagna bezogen, am Morgen bat der Trainer dann zur ersten Einheit vor dem Start der Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni). Während es sich kulinarisch also „gut aushalten lässt“, sorgten die 33 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit aber zumindest für kleinere Anpassungsprobleme.

„Dadurch, dass wir ein Vorkommando hier hatten, wussten wir zwar, dass uns diese Hitze erwartet“, sagte Kuntz, die zweite Trainingseinheit um 17.30 Uhr verlegte er aber prompt um eine Stunde nach hinten. „Es ist schon sehr schwül“, erklärte Jonathan Tah, „aber da gewöhnen wir uns auch noch dran.“ Der Leverkusener ist in Italien nun genauso zur deutschen U21 gestoßen wie auch Lukas Klostermann von RB Leipzig; beide waren für die vergangenen beiden EM-Qualifikationsspiele zum A-Team berufen worden. Ebenfalls zurück: Co-Trainer Antonio Di Salvo, der bei der Vertretung von Joachim Löw mitunterstützt hatte – und als Italiener nun einen Heimvorteil genießt.

U21: Klostermann erwartet keine Anlaufschwierigkeiten

Etwaige Anlaufschwierigkeiten, nachdem sich die Mannschaft im Trainingslager in Südtirol ohne Tah und Klostermann vorbereitet hatte, seien jedenfalls nicht zu erwarten. „Dadurch dass wir die Mannschaft schon seit Monaten und Jahren kennen, wird der Einstieg da überhaupt nicht schwer fallen“, sagte Klostermann. Am Freitagabend wurden beide auch in die Videoanalyse des am vergangenen Montag ausgetragenen letzten Testspiels gegen Polen mit einbezogen, bevor das Turnier für die DFB-Auswahl dann am Montag gegen Dänemark beginnt. „Jetzt fiebern wir auch dem Start entgegen“, sagte Keeper Florian Müller.

Im Anschluss an die Taktik-Schulung hatte sich die Mannschaft noch eine Videobotschaft vom A-Team gemeinsam angeschaut. „Und dann sind wir hochmotiviert ins Bett gegangen“, so Coach Kuntz. Im deutschen Basislager „Villaverde Hotel & Resort“ sind die Spieler in Doppelzimmern untergebracht, die sie das Trainerteam selbst hatte einteilen lassen.

Vielleicht lässt auch Kuntz den Starfriseur ran

Dass das Team einen Starfriseur aus Essen ins Hotel einfliegen lässt, dafür müsse man laut Trainer Kuntz heutzutage Verständnis zeigen. „Es ist ja keiner dabei, der sich die Haare rot oder blau färbt“, sagte der 56-Jährige schmunzelnd, „und ich schließe auch nicht aus, wenn er noch mal kommt, dass ich mich hinsetze und gucke, was er so mit meinem Kopf anstellt“.

Offen ist noch die Kapitänsfrage, in der aber Tah die besten Karten haben dürfte, der Abwehrchef hatte – wenn er dabei war – die Binde bereits getragen. „Dadurch, dass ich schon im A-Team Erfahrungen machen durfte, kann ich Verantwortung übernehmen“, sagte der 23-Jährige. Als sein Stellvertreter käme dann Klostermann in Frage. „Und mit Benni Henrichs und Timo Baumgartl haben wir vom Naturell her noch zwei Spieler, die Führungsaufgaben übernehmen“, erklärte Kuntz. Auch ohne Binde.

Ebenfalls ungeklärt ist noch, mit welcher Nummer eins die deutsche Mannschaft ins Turnier geht; Alexander Nübel (FC Schalke 04) und Florian Müller (1. FSV Mainz 05) buhlen um den Platz. Torwarttrainer Klaus Thomforde hat in einem Bericht Beurteilungskriterien aufgestellt, die am Ende bei der Entscheidung, die noch am Samstag gefällt wird, mit einfließen sollen. „Ich habe versucht, mich im Trainingslager von meiner besten Seite zu zeigen, das ist mir ganz gut gelungen“, sagte Müller nach dem Training am Samstagmorgen, „aber jeder, der hier ist, ist von sich überzeugt und hat den Anspruch zu spielen“.

