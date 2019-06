U21-EM: DFB-Trainer Kuntz will Kapitän und Nummer eins erst kurz vor Turnierstart bestimmen

Nationaltrainer Stefan Kuntz will erst am Sonntag bekanntgeben, wer die deutsche U21 im EM-Auftaktspiel gegen Dänemark als Kapitän anführt. Sowohl Jonathan Tah als auch Lukas Klostermann, die in der Qualifikation diese Rolle übernommen hatten, sind nach ihren Einsätzen im A-Nationalteam in der EM-Qualifikation erst am Freitag zum Team gestoßen. „Dass es um die beiden geht, ist ganz logisch, das ergibt sich von alleine“, sagte Kuntz am Samstag.