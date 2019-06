Alte Regeln bei U21-EM: DFB-Trainer Kuntz reagiert mit Unverständnis - "Werden es hinnehmen"

Die anstehende U21-Europameisterschaft wird entegegen erster Planungen noch nicht mit den Regeländerungen für die kommende Saison gespielt. Die Anpassungen unter anderem für das strafbare Handspiel durch die Regelhüter des International Football Association Boards IFAB werden in Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union UEFA erst vom 25. Juni an in Kraft treten. Das teilte die UEFA am Dienstag vor einem Treffen ihrer Mitgliedsverbände in Paris mit. Die U21-EM findet vom 16. bis 30. Juni in Italien und San Marino statt.