U21-EM: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Turnierstart

Am Sonntag wird die U21-EM in Italien und San Marino angepfiffen. Die deutsche Mannschaft wird erstmals als Titelverteidiger ins Turnier gehen – sie hatte vor zwei Jahren in Polen den Pokal geholt. Nach dem ersten Triumph 2009 konnte sich die damalige Auswahl nicht fürdie nächste EM qualifizieren. Was sonst noch zu wissen ist.

Wie ist der Modus?

Zwölf Mannschaften sind in drei Vierergruppen eingeteilt. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite ziehen ins Halbfinale ein. Heißt: Ausrutscher sind zu vermeiden. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich vor dem Torverhältnis und der Anzahl der erzielten Treffer. Vor zwei Jahren kam das DFB-Team als bester Gruppenzweiter weiter.

Worum geht es?

Neben dem EM-Titel werden auch die Qualifikanten für das olympische Fußballturnier 2020 in Tokio ermittelt, die vier besten Teams werden in Japan mit dabei sein. Besonderheit: England wäre nicht startberechtigt, weil das Vereinigte Königreich als Großbritannien gemeinsam an Olympia teilnimmt. Sollte die englische Mannschaft sich also fürs Halbfinale qualifizieren, spielen die beiden weiteren Gruppenzweiten am 28. Juni in Cesena den vierten europäischen Teilnehmer aus.

Wo wird gespielt?

In sechs Stadien. Die größte Kapazität hat das Renato Dall’Ara in Bo­lo­gna mit 38 962 Plätzen, die kleinste das San-Marino-Stadion in Serravalle mit 7000 Plätzen. Zudem wird in Triest (32 304), Reggio nell’Emilia (26 584), Udine (25 132) und Cesena (23 860) gespielt. Die Spielorte der Halbfinals (27. Juni) werden nach der Vorrunde bekannt gegeben. Das Finale findet am 30. Juni in Udine statt. Die deutsche Mannschaft spielt am Montag (21 Uhr, ARD) in Udine gegen Dänemark, am Donnerstag (20. Juni, 21 Uhr, ARD) in Triest gegen Serbien und am Sonntag (23. Juni, 21 Uhr, ZDF) wieder in Udine gegen Österreich.

Wer sind die Favoriten?

Rekordhalter ist Italien mit fünf Titeln, Spanien wurde 2013 zum vierten Mal Europameister, Deutschland gewann 2009 und 2017. Damit wären drei Titelanwärter genannt, ansonsten werden Frankreich und England Chancen eingeräumt.

Wer sind die Stars?

Im deutschen Team gelten die A-Nationalspieler Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Lukas Klostermann (RB Leipzig) als Aushängeschilder, beide sind auch die Kapitäne. Bei den Franzosen sollte man ein Auge auf Torjäger Moussa Dembéle (Lyon) und Mattéo Guendouzi (FC Arsenal) haben. Bei den Italienern werden Nicolo Zaniolo (AS Rom), Federico Chiesa (Florenz) und Moise Kean (Juventus) hoch gehandelt. Neben dem Spanier Fabian Ruiz (Neapel) und dem Engländer James Maddison (Leicester) steht vor allem auch der Ex-Frankfurter Luka Jovic bei den Serben im Fokus – falls sein neuer Klub Real Madrid nicht noch ein Veto einlegt.

Warum sind die meisten U21-Profis älter als 21?

Spielberechtigt sind Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 1996 geboren wurden. Durch diese Stichtagsregelung können alle Spieler bei der EM dabei sein, die auch an der Qualifikation teilgenommen haben, diefür Deutschland bereits am 5. September 2017 begonnen hatte. Theoretisch wären auch Leroy Sané, Timo Werner, Thilo Kehrer, Julian Brandt und Kai Havertz noch spielberechtigt – sie zählen aber bereits fest zum A-Team. Gleiches gilt übrigens fürdie Jungstars Jadon Sancho (England), Marco Asensio (Spanien) oder Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Kingsley Coman (alle Frankreich). Und apropos Regeln: Die eigentlich zur neuen Saison vorgesehenen Änderungen (beispielsweise Handspiel) kommen entgegen früheren Plänen nun doch nicht bei der EM zum Tragen, wie die Uefa erklärte.

Kann man die EM im Free-TV verfolgen?

Ja. Alle deutschen Spiele werden in Fernsehen und Internet von ARD (Endspiel bei Einzug) und ZDF (Halbfinale) übertragen. Sämtliche weiteren Spiele werden bei Sport1 und online unter sportschau.de und zdf.de gezeigt.

