U21-EM: Pleite gegen Rumänien - Kroatien enttäuscht mit Ex-HSV-Talent Halilovic

Rumäniens U21-Nationalmannschaft hat bei ihrer ersten EM-Teilnahme seit 1998 gleich einen Auftaktsieg gefeiert. Das Team um Ianis Hagi, Sohn des früheren Weltklasse-Fußballers Georghe Hagi, setzte sich am Dienstagabend in Serravalle in San Marino mit 4:1 (2:1) gegen Kroatien durch. Bei den Kroaten sorgte die Verletzung von Offensivspieler Josip Brekalo vom VfL Wolfsburg für einen Schockmoment . Er musste nach 14 Minuten verletzt vom Platz . Das einstige HSV-Talent Alen Halilovic enttäuschte im Team der Kroaten.

Jonjoe Kenny, Reiss Nelson und Jacob Bruun Larsen sind nur ausgewählte Namen unter den Bundesliga-Legionären, die an der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino teilnehmen. Hinzu kommen weitere Talente aus Deutschlands Fußball-Oberhaus. ©

Vlasic verkürzt - Rumänien antwortet stark

Das zweite Spiel der Gruppe C bestreiten am Abend in Cesena die Mitfavoriten England und Frankreich. Deutschland war am Montag mit einem 3:1-Sieg gegen Dänemark in das Turnier gestartet.