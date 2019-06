Torwart Dean Henderson mit Flutschfingern: England bei der U21-EM vor dem Aus

Der hochgelobte englische Nachwuchs steht bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino vor dem Vorrunden-Aus. Drei Tage nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich (1:2) verloren die Briten auch gegen Rumänien mit 2:4 (0:0) und haben vor dem abschließenden Gruppenspiel am kommenden Montag gegen Kroatien kaum noch eine Chance auf das Halbfinale. Sollte Frankreich am Freitagabend gegen die Kroaten einen Punkt holen, wäre das Ausscheiden Englands endgültig besiegelt.