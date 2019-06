Kommentar zur Final-Niederlage der deutschen U21: Teamspirit war nicht genug

Es ging gegen Österreich gut, sich per Unentschieden ins Halbfinale zu zittern. Es ging gegen Rumänien gut, sich per Last-Minute-Sieg ins Finale zu zittern. Gegen Spanien ging dann nichts mehr gut. Eine erneut nicht ganz überzeugende Leistung der deutschen U21-Nationalmannschaft reicht in einem EM-Finale dann eben nicht, den Titel erstmals zu verteidigen. Die Anfangsphase wurde verschlafen, der Endspurt kam zu spät.