U21-Bundestrainer Stefan Kuntz schätzt die EM-Gruppengegner ein: Holland Favorit

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer in der Gruppenphase vor einem Prestigeduell. Wie die Auslosung am Donnerstag ergab, trifft die DFB-Auswahl neben Rumänien und Mit-Gastgeber Ungarn auf den Nachbarn aus Holland. Und für U21-Bundestrainer Stefan Kuntz geht "Jong Oranje" als Favorit in die Gruppe: "Es ist auf der einen Seite keine leichte Gruppe, wo ich die Niederländer schon auch eher als Favoriten sehe", reagierte Kuntz in einem Video des DFB auf die Auslosung.

