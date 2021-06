U21-EM im Liveticker: Deutschland trifft im Halbfinale auf Holland

Die deutsche U21-Nationalmannschaft strebt am Donnerstag den dritten Einzug in ein EM-Finale in Serie an. Gegner im Halbfinale (21 Uhr/ProSieben), das erneut im ungarischen Szekesfehervar stattfindet, sind die Niederlande, gegen die das Team von Trainer Stefan Kuntz in der Gruppenphase 1:1 gespielt hatte. Bei einem Sieg würde die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes zum vierten Mal nach 1982, 2009 und 2017 im Endspiel des wichtigsten europäischen Junioren-Wettbewerbs stehen.

Fraglich ist der Einsatz von Josha Vagnoman, der das Abschlusstraining am Mittwoch angeschlagen verpasst hatte. Wieder zur Verfügung steht Mittelfeldspieler Niklas Dorsch nach seiner Sperre im Viertelfinale, das die DFB-Auswahl im Elfmeterschießen gegen Dänemark für sich entschieden hatte. Auch Salih Özcan, Vitaly Janelt und Ismail Jakobs kommen nach den Relegations-Einsätzen mit ihren Klubs für einen Einsatz infrage.