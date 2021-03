U21-EM im Liveticker: Deutschland kämpft gegen Holland um den Gruppensieg

U21-Nationalspieler Niklas Dorsch erwartet im zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande ein umkämpftes Duell. "Die Holländer können eklig sein, aber wir können das auch. Das gilt es an den Tag zu legen, dass wir uns wehren, dass wir dagegen halten, dass wir die ersten Zweikämpfe gewinnen", sagte der 23-Jährige vor der Partie in der EM-Gruppenphase am Samstag (21 Uhr/ProSieben) im ungarischen Szekesfehervar. "Wenn wir das schaffen, dann bin ich mir sicher, wird es für die Holländer richtig schwer."

