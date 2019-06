U21-EM: Italien feiert dank Chiesa-Doppelpack und Videobeweis Traumeinstand gegen Spanien

Stefan Kuntz vor Deutschlands Auftakt in U21-EM: "Die Jungs jetzt mal in Ruhe lassen"

Spanien geht früh in Führung

Zu Beginn der Partie sah das allerdings noch ganz anders aus. Spanien ging in der 9. Minute durch Dani Ceballos in Führung. Das Mittelfeld-Talent von Real Madrid nahm sich aus 20 Metern ein Herz, der Ball landete unhaltbar für Italiens Keeper Alex Meret ins Tor. Es war der erste Schuss überhaupt in der Begegnung.

Die Gastgeber antworteten körperbetont und drängten auf den Ausgleich. Der gelang dann nach einer tollen Einzelaktion von Federico Chiesa . Der Angreifer des AC Florenz dribbelte sich durch die Abwehr der Spanier und täuschte ein Flanke an. Darauf fiel Torwart Unai Simon herein - und Chiesa düpierte ihn mit einem Schuss ins kurze Eck.

Chiesa und Pellegrini treffen

Im zweiten Durchgang blieb die Partie hart umkämpft - doch Italien hatte das Spielglück, das den Sieg brachte. Zunächst war es erneut Chiesa, der den Rekord-Titelträger in Führung brachte (64.). Für die Entscheidung sorgte der Videobeweis: An Schubser von Carlos Soler an Lorenzo Pellegrini wurde erst nach Ansicht der Kamerabilder gegeben. Der Gefoulte trat selber an und Pellegrini verwandelte problemlos zum 3:1-Endstand (84.).