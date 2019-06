U21-EM: Spanien hat nach Sieg gegen Belgien Hoffnung aufs Halbfinale – Lukebakio-Tor aberkannt

Der viermalige U21-Europameister Spanien darf nach einem Last-Minute-Sieg gegen Belgien weiter auf den Einzug ins EM-Halbfinale hoffen. Die Mannschaft um den Kölner Fußball-Profi Jorge Meré setzte sich am Dienstagabend in Reggio Emilia mit 2:1 (1:1) gegen Belgien durch. Damit hat Spanien nach zwei Partien drei Zähler auf dem Konto, Belgien hat noch keinen Punkt gesammelt. Nur die drei Gruppensieger sowie der beste von drei Gruppenzweiten ziehen ins Halbfinale des Turniers in Italien und San Marino ein.