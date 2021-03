U21-EM im Liveticker: Deutschland benötigt gegen Rumänien mindestens ein Remis

Die deutsche U21-Nationalmannschaft will im abschließenden EM-Gruppenspiel gegen Rumänien den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Ein Remis genügt der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz in der Partie am Dienstag (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Budapest zum sicheren Weiterkommen. Mit einem Sieg hätte die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes den Gruppensieg sicher. Im Falle einer Niederlage wäre aber auch das Vorrunden-Aus für die deutsche Nachwuchs-Auswahl noch möglich.

Die K.o.-Phase des wegen der Corona-Pandemie zweigeteilten Turniers findet Ende Mai und Anfang Juni statt. Gastgeber sind dann erneut Ungarn und Slowenien.