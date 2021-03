U21-EM im Liveticker: Deutschland will Auftaktsieg gegen Gastgeber Ungarn

Deutschlands U21-Fußballer starten an Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Mit-Gastgeber Ungarn in die EM. Mit einem Sieg gegen den Außenseiter will sich die Mannschaft von Nationaltrainer Stefan Kuntz in der Gruppe A gleich eine gute Ausgangsposition verschaffen.

Weitere deutsche Gegner sind am Samstag die Niederlande und am Dienstag kommender Woche Rumänien. Die zwei besten Teams der Vierergruppe erreichen die K.o.-Phase, die dann Ende Mai und Anfang Juni ausgespielt wird. Kuntz kann zum EM-Auftakt auf seinen gesamten 23-Mann-Kader zurückgreifen.