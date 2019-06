Löw und Bierhoff gratulieren U21 zum EM-Finaleinzug: "Es ist beeindruckend"

Bundestrainer Joachim Löw hat die U21-Fußballer und Coach Stefan Kuntz zum Einzug ins EM-Endspiel beglückwünscht. „Ich gratuliere Stefan mit seinem ganzen Trainer- und Betreuerteam. Und natürlich auch allen Spielern zum Einzug ins Finale, auf das sich nun alle freuen“ , wird Löw in einem Statement des DFB zitiert. „Es ist beeindruckend, wie diese jungen Spieler die Vorgaben umsetzen, wie diszipliniert sie sind, wie sie - wie auch gegen Rumänien - kämpfen und wie viel Spielfreude sie zeigen“, sagte Löw.

Die U21 hatte am Donnerstagabend durch einen 4:2-Sieg in Bologna gegen Rumänien das Endspiel erreicht und kann als erste deutsche U21 am Sonntag den Titel verteidigen. Gegner ist wie schon vor zwei Jahren Spanien, das sich im zweiten Halbfinale gegen Frankreich durchsetzte.