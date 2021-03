U21-EM: Mitfavorit England verliert überraschend gegen die Schweiz

Mitfavorit England hat zum Start in die U21-EM eine überraschende Niederlage kassiert. Der englische Fußball-Nachwuchs um Chelsea-Profi Callum Hudson-Odoi und Emile Smith Rowe vom FC Arsenal unterlag am Donnerstag im slowenischen Koper mit 0:1 (0:0) gegen die Schweiz. Stürmer Dan Ndoye von der OGC Nizza erzielte den einzige Treffer für die Schweizer (77. Minute), die sich erstmals seit 2011 wieder für den wichtigsten europäischen Junioren-Wettbewerb qualifiziert hatten.

Die Young Lions stehen damit in der schweren Gruppe D, in der später noch die Partie zwischen Kroatien und Portugal anstand, schon früh unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Aidy Boothroyd muss bei dem Turnier in Ungarn und Slowenien ohne Stars wie Jude Bellingham und Jadon Sancho von Borussia Dortmund oder Manchester Citys Phil Foden sowie kurzfristig auch ohne den verletzten Mason Greenwood von Manchester United auskommen, gilt aber trotzdem als Titelkandidat.