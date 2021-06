U21-EM: Niederlande gegen Deutschland live im TV und Online-Stream sehen

Jetzt wollen Deutschlands U21-Fußballer mehr: Final-Einzug und Titel sind die beiden großen Ziele bei der EM. Als nächste Hürde warten im Halbfinale am Donnerstag die Niederlande (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Im ungarischen Szekesfehervar will die Nachwuchs-Auswahl des DFB ihr drittes EM-Finale in Serie erreichen. Arminia Bielefelds Amos Pieper erwartet gegen Oranje "ein Riesen-Spiel, ein enges Spiel". Eng ging es bereits eine Runde zuvor gegen Dänemark zu, als erst im Elfmeterschießen das Ticket für die Vorschlussrunde gelöst werden konnte. Die Niederländer schafften den Sprung unter die besten Vier nicht weniger dramatisch. Ein Tor von Myron Boadu in der 93. Minute gegen Topfavorit Frankreich erlöste die Auswahl von Erwin van de Looi.

