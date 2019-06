Packender Fünf-Tore-Auftakt in die U21-EM: Polen schlägt Belgien knapp

Fünf Tore im Auftaktspiel: Bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino hat sich Polen durch einen 3:2 (2:1)- Erfolg über Belgien die ersten drei Punkte in Gruppe A gesichert. Der Sieg des Teams von Trainer Czeslaw Michniewicz ist durchaus als Überraschung zu werten.

Polen antwortet auf Belgiens Führung

Aaron Leya Iseka brachte Belgien in Führung (16. Minute). Szymon Zurkowski (26.) und Kristian Bielik (52.) drehten die Partie zugunsten der Osteuropäer, ehe Sebastian Szymanski auf 3:1 erhöhte (79.). Zwar gelang den Belgiern in Person von Dion Cools noch der Anschluss (84.) - zu mehr reichte es allerdings nicht mehr.

Eine Chance aufs Weiterkommen wird wohl keine der beiden Mannschaften haben. Mit Italien und Spanien sind die beiden weiteren Team in der Gruppe A jeweils Mitfavoriten auf den Titel - und nur der Gruppenerste steht sicher im Halbfinale. Außerdem schafft es nur der beste aller drei Gruppenzweiten in die Runde der letzten Vier.

Deutschland startet am Montag ins Turnier

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt die EM am Montag (21 Uhr, ARD). Im Auftaktspiel trifft das Team von Nationaltrainer Stefan Kuntz in Udine auf Dänemark. Weitere Gegner Deutschlands in der Gruppe B sind Serbien mit Ex-Frankfurt-Torjäger Luka Jovic (Donnerstag, 21 Uhr, ARD) und Österrreich (Sonntag, 21 Uhr, ZDF).