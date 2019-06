U21-Prämien festgelegt: Das kassieren Tah, Nübel, Dahoud & Co. beim Gewinn des EM-Titels

Kurz vor dem Beginn der U21-Europameisterschaft vom kommenden Sonntag bis zum 30. Juni hat sich der DFB-Nachwuchs mit dem Verband auf eine Prämienregelung für das Turnier in Italien und San Marino verständigt. Wie der DFB am Donnerstagmorgen bekanntgab, einigte man sich mit dem aus Timo Baumgartl, Benjamin Henrichs, Maximilian Eggestein und Levin Öztunali bestehenden Mannschaftsrat auf eine Titel-Prämie in Höhe von 35.000 Euro für jeden Spieler. Beim EM-Triumph vor zwei Jahren in Polen hatte es pro Kicker 30.000 Euro gegeben.