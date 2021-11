U21-EM-Qualifikation: Deutschland gegen San Marino live im TV und Online-Stream sehen

Zum Ende der Hinrunde der U21-EM-Qualifikation muss die deutsche Auswahl in Ingolstadt gegen San Marino antreten. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen steht das Team von Trainer Antonio di Salvo auf Platz eins. Einzig beim 0:4 gegen Polen am vergangenen Freitag blieb das DFB-Team hinter den Erwartungen – und zwar deutlich. Nach einer verschlafenen Anfangsviertelstunde lag das Team bereits mit 0:3 zurück, ehe Werder-Bremen-Profi Jean-Manuel Mbom in der 19. Minute die Rote Karte sah. In der Folge konnte man keine Nadelstiche mehr setzen und verlor im dichten Nebel vom Großaspach letztendlich verdient.

