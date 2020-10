Vor EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina: Alle Corona-Tests bei deutscher U21 negativ

Vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel in Fürth gegen Bosnien-Herzegowina sind bei der deutschen U21-Nationalmannschaft keine weiteren Team-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Tests vom Samstag seien negativ ausgefallen, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mit. Am Donnerstag hatte der DFB einen einzelnen positiven Test auf das Virus bei einem Spieler der Nachwuchsauswahl von Nationaltrainer Stefan Kuntz gemeldet.