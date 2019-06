U21-EM: Rumänien nach torlosem Remis im Halbfinale gegen Deutschland - Frankreich trifft auf Spanien

Jetzt ist es amtlich: Die deutsche U21-Auswahl trifft am Donnerstag im Halbfinale der Europameisterschaft 2019 auf Rumänien. Diese Konstellation ergab sich am Montagabend durch das 0:0 zwischen Frankreich und Rumänien. Bereits vor dem Spiel stand fest, dass ein Unentschieden beiden Nationen zum Weiterkommen reichen und Gastgeber Italien (vormals bester Gruppenzweiter) das Nachsehen haben würde. Und genau so sollte es dann auch kommen.

Trotz dieser Ausgangslage war die abschließende Partie der EM-Gruppe C kein klassischer Langweiler. Die Zuschauer in Cesena bekamen ein intensives Spiel zu sehen, in dem Rumänien in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft stellte. Im weiteren Verlauf konnte man sich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass beide Teams mit der Punkteteilung ganz zufrieden waren.

DFB-Team buchte das Halbfinal-Ticket bereits am Sonntag

Nach klaren Siegen über Dänemark (3:1) und Serbien (6:1) konnte die deutsche U21-Nationalmannschaft das Halbfinal-Ticket bereits am Sonntag durch ein 1:1-Remis im abschließenden Spiel der Gruppe B gegen Nachbar Österreich lösen. Am Ende reichte die bis dato schwächste EM-Leistung des Teams von Trainer Stefan Kuntz sogar zum Gruppensieg. Nachdem Luca Waldschmidt Schwarz-Rot-Gold mit 1:0 in Führung gebracht hatte, sorgte Ausgsburgs Kevin Danso per Elfmeter für den Ausgleich der Österreicher.

Im zweiten Halbfinale trifft Spanien auf Frankreich

Nun trennt die DFB-Elf nur noch ein Sieg gegen Rumänien zum Einzug ins Finale. Das andere Halbfinale bestreiten Spanien als Sieger der Gruppe A und Frankreich als Zweiter der Gruppe C, in der es für England und Kroatien nicht zum Weiterkommen reichte. Diese beiden Nationen lieferten den Zuschauern zum Abschluss aber noch einmal ein Tor-Festival, die Partie endete mit einem 3:3-Unentschieden.

