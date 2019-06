U21-EM: Spanien nach Sieg gegen Polen erster Halbfinalist - Italien muss bangen

Spanien ist bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino als erste Mannschaft ins Halbfinale eingezogen. Die Iberer setzten sich in ihrem abschließend Vorrundenspiel in Bologna mit 5:0 (3:0) gegen Polen durch und entschieden die Gruppe A hauchdünn für sich. Wie Polen und Italien, das zeitgleich in Reggio Emilia zu einem 3:1 (1:0) gegen Belgien kam, hat Spanien im Abschlussranking sechs Punkte auf dem Konto. Einzig der Dreiervergleich der Halbfinal-Aspiranten gab schließlich den Ausschlag zu Gunsten der Iberer. Italien kann noch darauf hoffen, als der beste Zweite der Gruppenphase in die Vorschlussrunde einzuziehen. Polen ist hingegen ausgeschieden.