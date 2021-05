U21-Trainer Stefan Kuntz von Halbfinal-Einzug bei EM überzeugt: "Habe keine Angst vorm Scheitern"

Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sieht den angestrebten Halbfinal-Einzug bei der EM als extrem wichtig für die weitere Entwicklung seiner Spieler an. „Unsere Jungs sollen sich mit den Besten messen. Um einen weiteren Karriereschritt zu machen, müssen sie ins Halbfinale kommen“, sagte Kuntz der Bild am Sonntag vor dem EM-Viertelfinale gegen Dänemark am Montag im ungarischen Szekesfehervar.

