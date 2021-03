U21-Bundestrainer Stefan Kuntz erklärt EM-Plan mit Moukoko: "Wohlfühlgefühl geben"

Am Mittwoch startet die deutsche U21-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft. Zum Auftakt geht es gegen Gastgeber Ungarn (21 Uhr, Pro7). Und schon im ersten Spiel könnte bei der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ein Rekord fallen: Sollte Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund für die deutsche Auswahl zum Einsatz kommen, würde sich der 16 Jahre alte Stürmer zum jüngsten U21-Nationalspieler in der DFB-Geschichte aufschwingen. Während Kuntz einen Moukoko-Einsatz am Dienstag auf der Pressekonferenz noch offen ließ, bescheinigte er ihm doch eine gute Eingewöhnung: "Es gab ja Vorgespräche mit Youssoufa und auch mit den Verantwortlichen beim BVB, sodass ich da schon Informationen mitnehmen konnte und auch einen ersten Eindruck. Den hat er hier bestätigt."

Anzeige