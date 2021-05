Favoriten, Stars, Spielorte & TV: Die wichtigsten Infos zur Hauptrunde bei der U21-EM 

Während Fußball-Deutschland gebannt auf den Start der DFB-Elf in die Europameisterschaft in rund zwei Wochen wartet, geht es für die deutsche U21 bei der EM schon früher wieder los. Nach der Gruppenphase im März wird das Turnier, das wegen der Corona-Krise in zwei Teile aufgespalten wurde, am Montag mit den Viertelfinals fortgesetzt. Für die deutschen Junioren von Trainer Stefan Kuntz geht es dabei zunächst gegen Dänemark (21 Uhr, ProSieben). Vor dem Start in die Turnier-Hauptrunde beantwortet der SPORTBUZZER die wichtigsten Fragen. Anzeige

An welchen Spielorten findet die Hauptrunde statt? Wie schon in der Gruppenphase wird in Slowenien und in Ungarn gespielt. Die deutsche Mannschaft spielt am späten Montagabend im ungarischen Székesfehérvár gegen die Dänen. Parallel spielt Portugal in Ljubljana gegen Italien. Spanien und Kroatien treffen schon vorher im slowenischen Maribor aufeinander. Die Niederlande spielen zeitgleich im Bozsik-Stadion in Budapest gegen Frankreich (beide Spiele 18 Uhr). In einem möglichen Halbfinale würde das deutsche Team am Donnerstag erneut in Székesfehérvár gegen Holland oder Frankreich spielen (21 Uhr). Die Sieger der anderen beiden Viertelfinals spielen in Maribor gegeneinander (18 Uhr). Das Finale steigt am Sonntag in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana (21 Uhr).

Wer sind die größten Favoriten auf den Titel? Vor der Gruppenphase ließ sich diese Frage noch eindeutig beantworten: Was Erstliga-Einsätze und Marktwerte anging, war die französische U21 allen anderen Teams meilenweit voraus. Doch die Dänen zeigten gleich zu Beginn, dass Frankreich zu schlagen ist und setzten sich am Ende mit drei Siegen als Gruppensieger in Gruppe C durch. Auch Portugal blieb in Gruppe D ohne Punktverlust. Bei den Buchmachern sind allerdings Spanien und Frankreich weiter die heißesten Anwärter – gefolgt von der deutschen Elf.

Wer sind die größten Stars bei der Hauptrunde? Den größten Star-Faktor bringen auch in der Hauptrunde die Franzosen mit: Zusätzlich zu Bayern-Flirt Eduardo Camavinga oder dem von Leipzig zu Liverpool gewechselten Ibrahima Konaté hat Trainer Sylvain Ripoll mit Bayern-Neuzugang Dayot Upamecano und Lyons Houssem Aouar zwei weitere Champions-League-erfahrene Youngster mitgenommen. Beide haben es nicht in den EM-Kader von Frankreichs A-Nationalmannschaft geschafft. Aber auch die anderen Teams bringen einige prominente Hoffnungen mit: Portugal etwa Rafael Leão von der AC Mailand, Italien Valencias Patrick Cutrone. Bei Holland kennt der deutsche Fan wohl vor allem den zuletzt an Leipzig ausgeliehenen Justin Kluivert, bei Spanien ist Brahim Diaz von Milan das Aushängeschild. Mehr als zwei Tore hat bisher noch kein Spieler im Turnier auf dem Konto, das will der deutsche Stürmer Lukas Nmecha aber schleunigst ändern. Er ist gemeinsam mit dem nachnominierten Florian Wirtz und Wolfsburgs Ridle Baku in der Offensive von Stefan Kuntz der Hoffnungsträger.