Trotz Upamecano-Tor: Frankreich scheitert bei der U21-EM an Holland – Nächster DFB-Gegner?

Top-Favorit Frankreich ist bei der U21-Europameisterschaft schon im Viertelfinale gescheitert. Das talentierte Team um die beiden Noch-Leipzig-Profis Ibrahima Konaté und Dayot Upamecano sowie Leverkusen-Star Moussa Diaby verlor in der Runde der letzten Acht in der letzten Minute mit 1:2 (1:0) gegen die Niederlande. Nachdem der designierte Bayern-Spieler Upamecano die Franzosen in der 23. Minute in Führung gebracht hatte, drehte Myron Boadu (50./90.+3) mit einem Doppelschlag.

Die Niederländer hatten im ersten Durchgang der Partie, die in Budapest ausgetragen wurde, den insgesamt besseren Eindruck hinterlassen, waren aber durch Upamecano in Rückstand geraten, der einen Eckball von Diaby einköpfen konnte (23.). Leipzigs Justin Kluivert vergab aus Sicht der Niederländer kurz vor der Pause eine gute Chance zum Ausgleich, den nach Wiederanpfiff Boadu erzielen konnte (50.). Nun waren die Franzosen spielbestimmend, konnten sich jedoch trotz guter Chancen durch BVB-Kandidat Jonathan Ikoné (66.) und Houssem Aouar (90.) nicht belohnen, so dass Alkmaar-Talent Boadu in der Nachspielzeit den Lucky Punch setzen konnte.