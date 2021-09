Perfekt: U21-Europameister Mergim Berisha wechselt zu Özil-Klub Fenerbahce Istanbul

Knapp drei Monate nach dem Gewinn der U21-Europameisterschaft wechselt die deutsche Sturm-Hoffnung Mergim Berisha von RB Salzburg zu Fenerbahce Istanbul. Dies gab der türkische Traditionsverein am frühen Donnerstagabend bekannt. Demnach erhält der Stürmer einen Vertrag über vier Jahre und die Rückennummer 11. Über die Höhe der Ablöse gab es keine Angaben. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 8. September geöffnet.

Berisha trifft bei Fenerbahce auf einen Weltmeister von 2014: Auch Ex-Nationalspieler Mesut Özil steht seit Anfang des Jahres bei dem Verein aus Istanbul unter Vertrag . Der Klub belegt nach drei Spieltagen Platz zwei in der türkischen Süper Lig. In der Gruppenphase der Europa League ist der Verein einer der Gegner von Eintracht Frankfurt .

Berisha war bereits 2008 nach Salzburg gewechselt und hatte beim österreichischen Serienmeister die Jugendabteilung durchlaufen. Zu Beginn seiner Profi-Laufbahn wurde er an den Linzer ASK, den 1. FC Magdeburg und den SCR Altach verliehen, bevor er sich in der ersten Mannschaft der Salzburger etablieren konnte. In 58 Pflichtspielen für den Klub waren dem 23-Jährigen 24 Tore gelungen. Für die deutsche U21 lief er 13-mal auf (ein Treffer).