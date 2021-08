U21-Europameister bringen Wolfsburg an die Spitze - "Aber wir müssen morgen wieder neu anfangen"

Am ersten Spieltag war der neue Coach noch komplett ohne Neuzugang ausgekommen, auch in Berlin setzte er 70 Minuten lang auf Spieler, die schon vor ihm da waren. Dann durfte Nmecha ran und traf, nachdem Ridle Baku für den Ausgleich gesorgt hatte. „Ich bin froh, dass Lukas da ist und dass er das Tor schießt", so van Bommel. "Es ist egal, wer das Tor macht, aber für ihn ist das ein schöner Moment. Er kommt von City, war ein bisschen verletzt, kommt jetzt aber in Schwung. Und wenn man solche Spieler auf der Bank hat, das bringt eine Mannschaft weiter, das kann den Unterschied machen.“

In Berlin hatte er nicht nur mit Nmecha ein glückliches Händchen, zeitgleich war auch Josip Brekalo ins Spiel gekommen - und der legte das Siegtor auf. "Das ist natürlich das, was sich ein Trainer wünscht, wenn er einwechselt", freute sich VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer. "Umso schöner, wenn gleich zwei eingewechselte Spieler am Tor beteiligt sind. " Und so steht da nun die perfekte Startbilanz. In der vergangenen Saison hatte der VfL noch bis zum fünften Spieltag auf den ersten Liga-Sieg warten müssen...

Der Unterschied führte zum Sieg und zu sechs Punkten aus zwei Spielen. „Zwei Spiele, sechs Punkte – das ist keine Garantie, denn jede Mannschaft will ihre Spiele gewinnen", so van Bommel. "Aber ich bin sehr froh, dass wir sechs Punkte haben, aber auch über die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Das gefällt mir. Es gibt keine Garantie, dass wir in der nächsten Woche wieder die drei Punkte einfahren. Wir müssen morgen wieder neu anfangen und uns auf den nächsten Gegner Leipzig vorbereiten."

In Berlin hätte es schiefgehen können, denn Hertha ging in Führung, als Wolfsburg schwächelte. Dann aber kam Baku, sein Tor zum 1:1 war mindestens ebenso wichtig wie Nmechas Siegtreffer. Baku und Nmecha – da war doch mal was? Vor gut zwei Monaten waren beide prägende Figuren der U21-EM, im Finale in Slowenien gegen Portugal traf Nmecha (damals noch Stürmer beim RSC Anderlecht) beim Sieg des DFB-Teams nach perfekter Vorlage von Baku. Der freute sich im Sky-Interview über einen wichtigen Treffer und drei Punkte: "In der ersten Halbzeit haben wir uns nicht viele Chancen herausgespielt, es war ein langweiliges Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Tiefgang gehabt. Das 0:1 hat einen kleinen Push gegeben, um nach vorn mehr zu riskieren. Und dann haben wir zwei Spielzüge sehr gut ausgespielt - und haben so das Spiel für uns entschieden.“

Zwei Spiele, zwei Siege - alles gut? "Zufrieden sind wir nie", so Schäfer. "Mitte der zweiten Halbzeit haben wir es nicht gut gelöst, hatten nach der Chance von Wout Weghorst ein bisschen den Faden verloren." Wie bereits in der vergangenen Saison habe er aber "grundsätzlich immer großes Vertrauen in die Mannschaft. Ein Rückstand bringt uns nie aus dem Konzept." Und so sei der Sieg durch das späte Tor vielleicht etwas glücklich, "aber ein stückweit auch verdient."