U21-EM im Liveticker: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Dänemark

Für Deutschlands U21-Fußballer geht es bei der Europameisterschaft am Montag um den Einzug ins Halbfinale. Gegner der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz im Viertelfinale im ungarischen Szekesfehervar ist Dänemark (21.00 Uhr/ProSieben). Die deutsche Elf strebt ihren vierten Halbfinal-Einzug bei einer EM in Serie an. Kuntz erwartet ein enges und "hochinteressantes Spiel": "Ich bin auch gespannt, wie es ausgehen wird. Die Chancen stehen 50:50", sagte er.

Gegen die Dänen, die sich mit drei Siegen und ohne Gegentor für die EM-Finalrunde qualifiziert hatten, muss Kuntz personell umbauen. Der im defensiven Mittelfeld in der Gruppenphase gesetzte Niklas Dorsch fehlt gelb-gesperrt, Salih Özcan, Ismail Jakobs und Vitaly Janelt kamen nach Einsätzen mit ihren Klubs in der Relegation erst am Sonntag in Ungarn an. Bauen kann Kuntz indes auf Florian Wirtz: Der Leverkusener weilte in der Gruppenphase bei der A-Nationalmannschaft, soll nun aber bei der Jagd nach dem Titel helfen.