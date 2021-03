U21-Europameisterschaft: Deutschland gegen Rumänien live im TV und Online-Stream sehen

Die komplizierte Rechenaufgabe für den Viertelfinal-Einzug im Gruppen-Showdown löste Stefan Kuntz ohne Probleme. Doch dass der deutschen U21-Nationalmannschaft nach dem 1:1 gegen die Niederlande schon ein Remis in der letzten Vorrunden-Partie gegen Rumänien am Dienstag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) für das Ticket zur K.o.-Phase reicht, ändert für den 58-Jährigen nichts an der Herangehensweise. "Wir können jetzt nicht sagen, wir können Rumänien rückwärts spielen", sagte der Nationaltrainer. "Da müssen wir nochmal voll 100 Prozent Gas geben."

Anzeige