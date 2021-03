Für Europas Top-Talente ist es eine große Bühne - mit einer Titelchance: In der Gruppenphase der U21-EM kämpft der deutsche Nachwuchs bereits seit dem 24. März mit 15 weiteren Teams um die Tickets für die K.o.-Runde – das Teilnehmerfeld wurde von 12 auf 16 Teams erweitert . Die Corona-Pandemie hat auch die U21-EM durcheinander gewirbelt. Bei der Vorrunde in Ungarn und Slowenien werden die Viertelfinalisten ermittelt, die K.o.-Phase folgt dann im Sommer. Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sieht sein Team nicht als Turnierfavoriten, strebt aber den Sprung ins Finalturnier an. Wie geht es dann weiter? Der SPORT BUZZER klärt die wichtigsten Fragen zur K.o.-Phase der U21-EM.

Wann findet das Viertelfinale der U21-Europameisterschaft statt?

Wegen der Corona-Pandemie und der in den Juni 2021 verschobenen Europameisterschaft der A-Nationalmannschaften wurde das Turnier der U21 zweigeteilt: Nach der Gruppenphase vom 24. bis 31. März folgen Viertelfinale, Halbfinale und das Endspiel zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni. Das Viertelfinale wird am 31. Mai ausgespielt. Mit den beiden Begegnungen im Halbfinale geht es am 3. Juni weiter, im Finale geht es am 6. Juni um den Pokal.

Wo finden die K.o.-Spiele der U21-Europameisterschaft statt?

Wie schon in der Gruppenphase werden auch die K.o.-Spiele in Ungarn und Slowenien stattfinden. Von den ursprünglichen acht Austragungsorten in der Gruppenphase sind vier übrig geblieben. Die K.o.-Spiele werden in jeweils zwei Stadien der Gastgeberländer ausgetragen. Die Partien in Ungarn werden auf die Bozsik Arena in Budapest und das Sóstói Stadion in Székesfehérvár aufgeteilt. Slowenien stellt das Stadion Stožice in Ljubljana und das Stadion Ljudski vrt in Maribor als Spielorte bereit. Der Sieger des Turniers wird im Finale im slowenischen Ljubljana gekrönt.